В Котельниках 117 домов готовы к предстоящему осенне-зимнему сезону

Заместитель главы городского округа Котельники Лариса Визаулина проверила готовность к осенне-зимнему периоду 2025-2026 многоквартирного дома № 16 в микрорайоне Южный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду в доме выполнены все необходимые технические работы. Специалисты заменили манометры и провели их поверку в индивидуальном тепловом пункте и насосной станции холодного водоснабжения. Очищены и промыты фильтры в ИТП, проведена ревизия запорной арматуры на всех стояках отопления, холодного и горячего водоснабжения, включая замену двенадцати кранов на системе ГВС.

Также была выполнена промывка теплообменника и всей системы отопления здания с последующей опрессовкой, восстановлена теплоизоляция трубопроводов отопления. Кроме того, специалисты привели в порядок освещение в подвальных помещениях, на технических этажах и лестничных площадках.

На сегодняшний день в Котельниках паспорта готовности к ОЗП на 2025–2026 год получили 117 многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.