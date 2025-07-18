В Королеве заменят 1,5 км сетей ливневой канализации на центральной улице

Реконструкция сети ливневой канализации в Королеве на сегодняшний день одна из самых важных и актуальных задач для городских властей. Система ливневок, спроектированная в 70-х годах прошлого века, на многих участках города уже не справляется с объемом сброса вод, сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение нескольких лет обновление сети в Королеве велось на отдельных, самых проблемных точках. Так, были отремонтированы участки на улицах Героев Курсантов, Пушкинской, Садовой.

В этом году в наукограде впервые приступают к комплексному капитальному ремонту сетей ливневой канализации. Первым этапом станет центральная улица города — проспект Королева. Здесь реконструируют более 1,5 км ливневки.

Контракт на выполнение реконструкции уже заключен, завершаются проектно-изыскательные работы, проведено полное обследование всей протяженности сети и манометрические испытания.

До конца июля проект будет направлен на государственную экспертизу. Общая стоимость реализации составит более 40 млн рублей, работы планируется провести до конца сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.

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