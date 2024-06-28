В Королеве заменили 11 лифтов в МКД по программе капремонта

В рамках капитального ремонта в многоквартирных домах Королева продолжается замена лифтового оборудования. На сегодняшний день специалисты уже заменили 11 лифтов в домах 1, 11, 3А по проспекту Космонавтов и доме 43 на улице Горького. Всего в этом году установят 20 лифтов в 10 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оборудование отвечает современным требованиям безопасности и оснащено энергосберегающими кабинами с антивандальной защитой и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оборудованы «умными датчиками», отвечающими за дополнительную безопасность.

В Московской области устанавливаются лифты российского и белорусского производства, что устраняет риски прекращения поставок необходимых комплектующих. Приемка выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и жителей.

С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.