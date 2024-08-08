сегодня в 15:17

В Королеве объявлен конкурс на капремонт котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной в городском округе Короле, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта котельной 3,3А по адресу: Московская область, г. о. Королев, мкр. Юбилейный, 3 городок, ул. Тихонравова, д. 10.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Королев.

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«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.