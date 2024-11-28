В Коломне продолжается газификация по президентской программе

В селе Непецино городского округа Коломна по президентской программе газифицировали 80-й по счету частный дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Цифру округлили два пуска газа на улице Березовой. Голубое топливо пришло в частные дома, расположенные по соседству. Оба домовладения только готовятся к заселению и находятся на этапе отделочных работ. Постоянное отопление и горячая вода создадут идеальные условия для обустройства интерьера, а значит, результат отделки будет качественным и долговечным», — рассказали сотрудники филиала «Юго-Восток» Мособлгаза.

Газовщики отмечают, что в Непецино имеется высокий спрос на подключение газа по программе соцгазификации. Заявки на бесплатное подведение газопроводов к участкам подали 114 жителей села, в дома 80 из них уже пришло голубое топливо.

Подать заявку на подключение по программе соцгазификации можно онлайн:

на сайте АО «Мособлгаз»;

приложении «Личный кабинет клиента»;

на портале единого оператора газификации;

через региональный портал госуслуг.

Задать вопрос по исполнению своего договора на газификацию жителям городского округа Коломна можно в Телеграм-чате «Мособлгаза».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.