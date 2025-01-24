В Коломне продолжается газификация частного сектора

Природный газ пришел в 346-й по счету частный дом в черте города Коломны. Домовладение на улице Майской подключили к голубому топливу в рамках президентского проекта социальной газификации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В доме, который теперь отапливается газом, проживает многодетная семья с 4 детьми.

«Раньше жили в городской квартире, а теперь, когда старшие дети повзрослели, стало тесно. Год назад переехали в собственный частный дом на улице Майской. Дом строили сами, так, чтобы один раз, и на всю жизнь. Поставили теплицу, развели кроликов, посадили деревья, а теперь и газ есть», — рассказывает отец большого семейства.

По словам мужчины, в прошлую морозную зиму счета за электрическое отопление доходили до 18-19 тыс. рублей в месяц. Теперь дом отапливается экологичным и экономичным газом, да и покупка газовых баллонов для плиты осталась в прошлом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.