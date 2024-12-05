В Клину ведется строительство новых очистных сооружений

В деревне Малеевка округа Клин с населением 1 500 человек старое очистное сооружение исчерпало свой срок, сейчас строится новое. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В данный момент происходит поставка основных блоков, затем начнется монтаж оборудования и пуско-наладочные работы до тех пор, пока очистные сооружения не выйдут на оптимальные параметры по очистке. Технология предусматривает полную биологическую очистку канализационных стоков.

«Основное отличие нового сооружения в Малеевке заключается в том, что если раньше сооружения были из черного метала с антикоррозийным покрытием со сроком эксплуатации более 50 лет, то здесь мы сделали ставку на нержавеющую сталь, что значительно увеличит срок службы на порядок», — рассказал заместитель гендиректора по капитальному строительству ЗАО «Водоканал» Евгений Черноморов.

Очистное сооружение обеспечит 300 куб. метров в сутки и есть запас, чтобы подключились и другие домовладения, которые сейчас не обладают канализационными стоками. Запуск объекта планируется весной 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.