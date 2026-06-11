В Клину готовят жилые дома к отопительному сезону

Подготовка многоквартирных домов к зиме продолжается в Клину. Специалисты управляющих компаний проводят промывку и опрессовку систем отопления, а завершить работы планируют до 25 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клину идет активная подготовка жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. Управляющие компании выполняют промывку и опрессовку систем отопления, чтобы выявить слабые места после осенне-зимнего периода и обеспечить бесперебойную работу оборудования зимой.

11 июня специалисты ООО «ЖЭУ-7» провели полный комплекс работ в доме № 8, корп. 3 на улице Победы. Завершающим этапом стали гидравлические испытания системы теплоснабжения.

По итогам проверки главный специалист технической инспекции ООО «Газпром теплоэнерго МО» Владимир Корочкин совместно с директором управляющей компании Иваном Седовым подписали акт выполненных работ. Документ подтверждает готовность системы теплоснабжения дома к эксплуатации в зимний период 2025–2026 годов.

Подготовка остальных многоквартирных домов продолжается. Полностью завершить работы в округе планируется до 25 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.