В Кашире завершаются работы по капитальному ремонту МКД

В 2024 году в городском округе Кашира проводятся мероприятия по капитальному ремонту в 26 многоквартирных домах. Проводится ремонт кровель, фасадов и внутридомовых инженерных систем. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в рамках региональной программы отремонтированы 4 кровли, в 8 домах заменено полностью газовое оборудование и установлены дачки загазованности, а в двух домах произведена замена лифтов.

В настоящий момент на завершающем этапе находятся 4 дома в деревне Кокино по капитальному ремонту фасадов. На всех домах были поменяны входные двери в подъезд. Рабочие установили новые окна в местах общего пользования, а также был произведен ремонт отмостки и входной группы.

В 4 домах завершаются работы по замене внутридомовых инженерных систем и в одном доме начаты работы по ремонту фасада с применением бескаркасной системы утепления. В мкр. Ожерелье ведутся работы по замене балконных плит. В ближайшее время подрядчик приступит к работам по ремонту двух скатных кровель.

«Реализация краткосрочной программы капитального ремонта МКД, запланированной на этот год, близится к завершению. Дома на улицах Каширы кардинально преобразились в этом году. Всего в округе в 2024 году было запланировано провести капитальный ремонт общего имущества в 29 многоквартирных домах. 3 многоквартирных дома переносятся на 2025 год в связи с сезонностью работ», — рассказала начальник отдела жилищного хозяйства управления ЖКХ Александра Ершова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.