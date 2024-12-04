В Кашире пройдет форум «Управдом» 12 декабря
Фото - © Администрация Кашира г.о.
12 декабря в 15:00 состоится ежеквартальный муниципальный форум «Управдом» по адресу: город Кашира, улица Ленина, дом 2 (актовый зал), сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участники обсудят следующие вопросы: проведение отопительного периода 2024–2025 гг. в округе; содержание, обслуживание, очистка от снега и наледи в зимний период кровель и придомовых территорий многоквартирных домов, детских площадок; безопасное использование газового оборудования в МКД. Обеспечение доступа в жилые помещения для проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования многоквартирных.
В рамках мероприятия будет организована работа «открытого микрофона». Каждый желающий сможет также задать все интересующие вопросы, касающиеся содержания МКД и придомовой территории, благоустройства дворов и начислений за ЖКУ.
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