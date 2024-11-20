В Истре установлено 450 датчиков загазованности в 2024 году

Вопрос безопасности газового оборудования в преддверии зимы обретает особую актуальность. В этом году проделана большая работа по установке датчиков загазованности в муниципальных квартирах: всего было установлено 450 приборов в ряде домов Истры, Дедовска, Новопетровского, Глебовского и Снегирей. В рамках контракта там же была произведена и замена газовых гибких подводок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего за 5 лет в муниципальных квартирах установлено свыше 2 тысяч датчиков, и городской округ Истра по этой работе находится в числе лидеров. В следующем году также планируется установить еще не менее 450 приборов, в данный момент уже оформляется пакет заявок. Что же касается приватизированных квартир, то установка подобного оборудования устанавливается за счет собственников.

При наличии газа в окружающей среде срабатывает сенсор газоанализатора, который подает предупреждающий звуковой сигнал. Это дает возможность жильцам вовремя среагировать на ситуацию и вызвать специалистов профильных служб. При аварийной ситуации перекрытие газопровода подачи газа производится специальным клапаном.

Важно отметить, что датчики загазованности необходимы в квартирах, где проживают жители старшего возраста, а также люди из числа маломобильных групп граждан. Оставить заявку на установку датчика загазованности можно по телефонам:

ООО «АВГ Инженерный Сервис»: 8 (495) 255-20-38 (в т. ч. на платной основе);

УК АО «Истринская теплосеть»: 8 (991) 650-68-80, 8 (977) 115-76-74;

МБУ «ЖКУ г. о. Истра»: 8 (995) 794-20-92;

администрация г. о. Истра: 8 (495) 994-85-55 (доб. 190, 192).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.