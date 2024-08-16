В Истре проходят работы по обслуживанию и ремонту теплового оборудования

АО «Истринская Теплосеть» проводит работы на Центральном тепловом пункте № 2 и 3 — здесь ведется техобслуживание насосного оборудования, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В котельной № 5 в Дедовске проводятся работы по промывке грязевика на обратке системы отопления. Помимо этого ведутся ремонтные работы трубопроводах и замене задвижек в тепловых камерах в г. Дедовск, п. Гидроузла им. Куйбышева, в п. Глебовский, п. Курсаково, п. Румянцево.

На теплотрассе в п. Курсаково установили новую бетонную крышку с люком и обечайкой.

В котельной п. Глебовский помимо профилактических работ проводится ремонт кровли здания котельной.

В котельной в с. Новопетровское, на ул. Полевая, идёт техобслуживание насосной группы по отоплению. Одновременно с этим проводится технологическое обслуживание насоса горячего водоснабжения в котельной в с. Онуфриево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.