В Истре подвели итоги перехода на проведение собраний в системе «ГИС ЖКХ»

Предварительные итоги перехода на проведение общих собраний собственников МКД в электронном виде, с использованием системы «ГИС ЖКХ», подвели сегодня на еженедельном заседании регионального Правительства под руководством губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

Муниципальный округ Истра одним из первых в Московской области подключился к реализации данного проекта. С начала текущего года в системе «ГИС ЖКХ» управляющими компаниями и жителями уже инициированы 193 общих собраний собственников МКД, из которых 112 голосований завершены, 49 еще идут и 32 начнутся с этой недели.

На повестке проводимых электронных голосований самые разные вопросы, требующие решения жителей, в том числе такие, как проведение капитального и текущего ремонтов МКД, выбор УК и прочие.

Для жителей это важно ещё и потому, что переход на электронное голосование позволяет сократить сроки принятия решений, увеличить вероятность достижения кворума по обсуждаемым вопросам и исключить возможности фальсификации его результатов. Кроме этого, голосование в электронном виде делает его более удобным и доступным для жильцов, которые могут принять в нем участие удаленно и в любое время.

Само электронное голосование доступно на нескольких ресурсах:

в системе «ГИС ЖКХ», my.dom.gosuslugi.ru;

через приложение «госуслуги.дом»;

через администратора собрания;

собственник также может проголосовать в МФЦ.

После того, как в систему поступают вопросы для голосования, участникам автоматически приходит уведомление о проведении электронного голосования в личном кабинете портала «госуслуги», в мобильном приложении «госуслуги.дом», через «ГИС ЖКХ», а также на электронную почту.

Информация о проведении собраний дополнительно размещается на информационных стендах в местах общего пользования МКД, в общедомовых чатах. Кроме этого, представители территориальных отделов администрации совместно с УК проводят информационные встречи по МКД, где проходят собрания в «ГИС ЖКХ».

Ознакомиться с протоколом собрания жители также могут в «ГИС ЖКХ», публикация документов происходит автоматически.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.