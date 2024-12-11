В Химках проведут работы на сетях центрального отопления в среду

В Химках работают 18 бригад «ТСК Мосэнерго», задействовано 45 единиц спецтехники. Сегодня бригады ТСК ведут работы на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения на улицах Бабакина, Юннатов и 8 Марта, а также выполняют монтаж и переврезку байпаса на улицах Кудрявцева, Машинцева, Нахимова и Банный переулок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Марии Рубцовой и Ленинском проспекте проведут замену водомера на узле учета холодного водоснабжения в ЦТП, на улице Молодежная выполнят подготовительные работы на магистрали. Кроме того, ТСК «Мосэнерго» установят датчики давления и температуры в ЦТП на 2-м Мичуринском тупике.

Для координации и оперативного решения вопросов по части отопления и горячего водоснабжения работает штаб. В случае возникновения проблем с отоплением или горячим водоснабжением нужно обращаться в кол-центр ООО «ТСК Мосэнерго» по номеру +7 (495) 225-14-33 или управляющую компанию. Также можно позвонить на горячую линию г. о. Химки: +7 (495) 793-01-01.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.