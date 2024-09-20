В Химках началась реконструкция теплосети

В городском округе Химки приступили к замене труб горячего водоснабжения и центрального отопления на улицах Ленинградская и Московская. Специалисты «ТСК Мосэнерго» обновят около 250 метров износившихся сетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводятся на улицах Московской около дома № 24А и на Ленинградской вблизи домов № 10 и 16/3. Рабочие демонтируют старые трубы и устанавливают защитный футляр под проезжей частью. Новые системы центрального отопления и горячего водоснабжения изготовлены из гибкого полимера «Изопрофлекса».

«Мы за это лето прилично подготовились. Провели гидравлические испытания, у нас были прорывы, устраняли их сразу. Увеличена была инвестиционная программа. Как говорится: готовиться можно всегда. Будут технологические сбои, мы их минимизируем. Округ подготовился в этом году к отопительному сезону», — отметил директор химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергей Чубаров.

Бригады «ТСК Мосэнерго» приступили к пробным пускам тепла. Работы пройдут до 28 сентября. Это необходимо для проверки готовности источников теплоснабжения: котельных и тепловых сетей к началу отопительного периода. Основная подача отопления начнется, когда температура воздуха будет составлять восемь градусов тепла и ниже на протяжении пяти дней.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.