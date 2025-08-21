В Химках модернизируют центральные тепловые пункты

В Химках реализуется масштабная программа по реконструкции объектов теплоснабжения. В рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» запланирована модернизация 33 центральных тепловых пунктов, что позволит повысить надежность работы всей системы и минимизировать риск аварий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральные тепловые пункты оснастят устройствами аварийного ввода резерва, что позволит за несколько секунд возобновить подачу теплоснабжения при скачке электроэнергии.

Для предотвращения гидроударов в центральных тепловых пунктах появятся автоматизированные системы и устройства плавного пуска. Они позволяют плавно запускать и останавливать электродвигатели, снижая нагрузку на систему, продлевают срок эксплуатации оборудования и минимизируют риск поломок.

«Ранее мы фиксировали периодические перебои с подачей электроэнергии. Насосы отключались. Сейчас с помощью устройства аварийного ввода резерва и плавного пуска нам удастся избежать таких неприятных последствий перебоев электроснабжения», — рассказал начальник электротехнического участка химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Андрей Васильев.

Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей.

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Это большая трехлетняя программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.