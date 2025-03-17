В Госдуму внесут проект об увеличении штрафов за нарушения в сфере ЖКХ

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким хотят внести на рассмотрение палаты парламента законопроект, в котором предлагается усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ, сообщает РИА Новости .

Авторы инициативы предлагают увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тыс. рублей.

Это связано с многочисленными жалобами граждан на управляющие организации, игнорирующие запросы собственников и бездействующие при проблемах с многоквартирными домами.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.