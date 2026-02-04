В Геническе частично отключено электроснабжение

сегодня в 22:33

В городе Геническ частично отключено электроснабжение из-за срочных ремонтных работ на линии электропередачи, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Отмечается, что часть подачи уже восстановлена, но основная линия пока остается поврежденной.

По словам Сальдо, полностью устранить неисправность должны в течение 5 февраля.

В ночь с 4 на 5 февраля будут действовать веерные отключения. Для части абонентов свет будет подаваться циклами: 3 часа — с электричеством, следующие 3 часа — без.

Ранее сообщалось, что из-за ударов ВСУ без электроснабжения остаются 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов Запорожской области.

