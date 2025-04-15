В ГД внесут проект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в палату парламента законопроект, который предлагает отменить повышающие коэффициенты при оплате ЖКХ, сообщает РИА Новости .

Как отметили авторы проекта, в настоящее время россияне сталкиваются с проблемой, когда из-за несовершенства законов и «произвола коммунальщиков» им начинают выставлять повышенные счета за жилищно-коммунальные услуги.

По словам Миронова, законопроект позволит ликвидировать злоупотребления управляющих и ресурсоснабжающих коммунальных компаний, которые устанавливают повышающие коэффициенты за потребление воды и тепла.

В 2025–2026 годах при расчете пеней и штрафов основой станет ключевая ставка Банка России 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.