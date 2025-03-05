В Электростали продолжается капитальный ремонт подъездов

В Электростали идет реновация подъездов сразу по нескольким адресам. На данный момент завершился ремонт подъездов в доме №2, к. 4 на улице Победы. Работа проводилась управляющей организацией в рамках текущего ремонта. Специалисты обновили покраску стен, привели в порядок потолки и перила, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в городском округе планируется отремонтировать 93 подъезда. Из них в 30 подъездах работы будут выполнены в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с софинансированием из муниципального бюджета. В рамках этой программы предусмотрена замена дверей, окон, почтовых ящиков, обновление входных групп, укладка новой напольной плитки в тамбуре, а также покраска стен и потолков, и установка современного энергосберегающего освещения.

С адресным перечнем подъездов по программе губернатора МО можно ознакомиться на сайте администрации по ссылке.

Еще 63 подъезда управляющие организации города отремонтируют в рамках текущего ремонта. Здесь перечень работ будет зависеть от того, что именно нужно отремонтировать на конкретных лестничных площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.