В Егорьевске стартовал масштабный ремонт теплосетей
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И.о. главы городского округа Егорьевск Лобков Борисович провел штаб по выполнению мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей и реконструкции котельных в Егорьевске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
На данный момент законтрактовано 6 объектов капитального ремонта: п. Рязановский; ул. Антипова; с. Починки; от ЦТП до ТК ул. К. Маркса.
В рамках долгосрочной программы также планируется капитальный ремонт и реконструкция котельных, что позволит улучшить качество теплоснабжения и повысить энергоэффективность.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.