В Егорьевске стартовал масштабный ремонт теплосетей

сегодня в 12:43

И.о. главы городского округа Егорьевск Лобков Борисович провел штаб по выполнению мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей и реконструкции котельных в Егорьевске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На данный момент законтрактовано 6 объектов капитального ремонта: п. Рязановский; ул. Антипова; с. Починки; от ЦТП до ТК ул. К. Маркса.

В рамках долгосрочной программы также планируется капитальный ремонт и реконструкция котельных, что позволит улучшить качество теплоснабжения и повысить энергоэффективность.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.