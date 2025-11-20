В Егорьевске продолжается благоустройство дворовых территорий

Особое внимание при благоустройстве дворовых территорий в Егорьевске уделяют безопасности — должно быть комфортно и автомобилистам, и пешеходам. С этой целью по просьбе жителей в этом году был построен тротуар, который начинается от нескольких дворов 2 микрорайона и ведет прямо к пешеходному переходу у первой школы. Глава округа Дмитрий Викулов вместе с представителями профильных служб лично оценил качество пешеходной дорожки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев держит на особом контроле тему благоустройства. Мы полностью поддерживаем этот курс, потому что двор — это место, где должно быть комфортно всем жителям. Теперь здесь стало безопасно и удобно для пешеходов и водителей. В 2026 году планируем продолжить работы. Наша задача — сделать так, чтобы благоустроенная территория Сквера 60-летия Победы и прилегающие дворы многоквартирных домов стали единым комфортным пространством», — прокомментировал глава.

В следующем году планируется произвести ямочный ремонт асфальтового покрытия подъезда для автомобилистов. Еще в двух дворах 2 микрорайона у домов №16 и 17 специалисты проверили качество ремонта подъездных путей, тротуаров и парковок. Дмитрий Викулов пообщался с жителями и поинтересовался их мнением о благоустройстве и предложениями по продолжению работ. Ветеран труда Галина Пучкова поблагодарила за уборку аварийных деревьев. Жители рассказали и о проблемных местах вблизи торговых объектов на 1 этаже жилых домов. Некоторые предприниматели подвозят товар через дворы и проезды, что может привести к аварийным ситуациям. Этот вопрос также будет рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации округа в ближайшее время.

В этом году в Егорьевске благоустроили 11 дворов благодаря финансированию из областного и местного бюджетов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.