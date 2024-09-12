В Дубне по программе капремонта проведут работы в 22 многоквартирных домах

В доме 6А по ул. Тверской в г. о. Дубна заработали новые лифты. Досконально проверили все: шахту, кабину, автоматику, защиту и исполнительную документацию. И только после того, как специальная комиссия приняла работы по капитальному ремонту, оборудование запустили. Жители довольны, ведь работы сданы на месяц раньше срока, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Срок службы лифтового оборудования превышен, уже более 25 лет. Советом дома было принято решение провести собрание собственников и перейти со спецсчета в фонд капремонта. Фонд поставил дом сразу в программу по замене лифтового оборудования, и приступили к работам в этом году», — рассказал заместитель главы г. о. Дубна Павел Гришин.

Всего в программе капремонта на этот год стоят 22 дома. Среди запланированных работ: замена кровли, стояков центрального отопления, ремонт системы водоотведения и разводящих трубопроводов холодного водоснабжения, многое другое. В 8 многоквартирных домах работы уже завершены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.