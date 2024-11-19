В Дубне отремонтировали подъезд в девятиэтажке с применением мрамора

В доме № 34 на улице Карла Маркса в Дубне проведен образцовый ремонт. Во дворе этого дома установлены вазоны, небольшие скульптуры и даже фонтан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стенах — мрамор, на полу — мрамор, даже потолок — с молдингами. Холл украшают зеркала и комнатные растения. То, что это подъезд девятиэтажки, а не дорогой отель, выдают только почтовые ящики — тоже современные и вполне аккуратные.

Ремонт подъезда провели в этом году. Инициатор этого и других позитивных изменений — председатель совета дома и руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Дубны Раиса Гуляева. В доме не ТСЖ, как думают многие, а управляющая компания «УКС».

Раиса Гуляева в 2015 году стала председателем совета дома и лихо взялась за дело. Тогда это был классический подъезд — погнутые перила, разрушенная лестница, мрачные стены. Сейчас Раиса Гуляева подала свою кандидатуру на участие в областном конкурсе «Лучший председатель совета многоквартирного дома».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.