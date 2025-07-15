В домах Долгопрудного проводятся проверка и замена газового оборудования

В Долгопрудном 497 многоквартирных домов, 337 из них подключены к газу. И это не только комфорт, но и особая ответственность жильцов – регулярное техническое обслуживание газового оборудования. Особое внимание – соединительным элементам системы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, например, в соответствии с правилами, применение гибких гофрированных патрубков в качестве дымоотводов не допускается.

Замену элементов, несоответствующих правилам, проведут специалисты. Также они выполнят техобслуживание газового оборудования (ТО).

Жители могут сами пригласить специалистов для ТО по телефону +79585007838 или дождаться уведомления о дате и времени проведения работ и предоставить доступ в квартиру.

Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже 1 раза в год и является обязательным условием для поставки газа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тыс. жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.