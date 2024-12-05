В Дмитровском округе завершился ремонт котельной

В Дмитровском округе специалисты МУП «ДУ ЖКХ» провели ремонт резервного вводного кабеля в котельной. Сейчас котельная работает в штатном режиме. Тепло подается во все дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По поручению временно исполняющего полномочия Дмитровского городского округа Ивана Курданина был совершен поквартирный обход представителями управляющих компаний и заместителем главы Сергеем Колковым. Жители подтвердили, что вода горячая есть, батареи нагреваются.

«Мы будем продолжать контролировать ситуацию в Яхроме и отрабатывать все поступающие обращения, обеспечивая стабильное теплоснабжение в домах жителей», — сказал заместитель главы Дмитровского округа Сергей Колков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.