сегодня в 11:11

В Дмитровском округе восстанавливают электроснабжение везде, где еще нет света

Аварийные бригады активно работают в Дмитровском муниципальном округе. Власти в курсе всех адресов, где еще нет электричества, сообщил глава округа Иван Курданин в своем Telegram-канале .

«Аварийные бригады уже работают на местах и делают все возможное для скорейшего восстановления», — написал Курданин.

На 10:00 часть бригад выехала на рабочие места, другая часть загружается материалами, необходимыми для устранения поломок. Курданин попросил жителей региона набраться терпения. Все адреса под контролем, аварийные бригады работают оперативно.

Самый разрушительный за последние 15 лет для сетевой инфраструктуры региона циклон накрыл Подмосковье в ночь на 2 мая. Аномальный снегопад привел к обрыву проводов и обесточиванию населенных пунктов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул Воробьев.