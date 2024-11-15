В Дмитрове провели благоустройство улицы Лиры Никольской

После капитального ремонта здания Дмитровской детской школы искусств и обустройства ее территории жители попросили благоустроить и прилегающую к ней улицу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты муниципального учреждения «Управление автомобильных дорог Дмитров» провели ремонтные работы участка дороги протяженностью 200 метров от улицы Пушкинской до улицы Кропоткинской. Здесь расположены школа искусств и приемная местного отделения партии «Единая Россия». Дополнительно были обустроены пешеходный тротуар шириной от 2,7 до 4 метров и две автомобильные парковки. Места для автомобилей предназначены как для местных жителей, так и для посетителей этой части улицы.

«Тротуар был обустроен около отеля «Четыре короны» и школы искусств с выходом на улицу Кропоткинская. Автомобильные парковки были организованы между школой искусств и отелем, а также дополнительный карман при съезде с улицы Пушкинской на Лиру Никольскую», — сказал заместитель главы Дмитровского городского округа Михаил Жуков.

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«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.