В деревне Волосунино округа Шатура начались работы по газификации

Населенный пункт вошел в губернаторскую программу «Развитие газификации Московской области до 2030 года». Работы по прокладке магистрального газопровода в деревне начались в июне, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В настоящий момент проложено порядка 1,3 км. Общая протяженность газопровода составит 2,5 км. Работы производятся силами подрядной организации», — рассказал заместитель директора по строительству филиала АО «Мособлгаз» Владимир Савич.

Строительство газопровода в деревне Волосунино завершится в сентябре. В январе следующего года объект будет сдан в эксплуатацию. С этого момента жители смогут газифицировать свои дома.

«Мы очень ждем газификацию. Потому что без газа в наше время, в 21 веке, уже как-то трудновато. Эти баллоны без конца заправляем газом. Сегодня есть газ, где мы заправляемся, а после его может не быть. А свой газ есть свой газ», — прокомментировала жительница деревни Ирина Алеева.

На сегодняшний день жителями деревни Волосунино уже подано порядка 50 заявок на газификацию домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тыс. жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.