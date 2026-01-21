В деревне Щепотьево Коломенского округа газ подключили к 33 домам в 2025 году

В деревне Щепотьево городского округа Коломна завершили подключение газа к 33 домам в рамках региональной программы газификации в декабре 2025 года, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В конце 2025 года в деревне Щепотьево Коломенского округа завершили работы по газификации. Дом на улице Счастливой стал 33-м по счету, куда провели газ. Местные жители отмечают, что ждали этого события более 10 лет и теперь могут отапливать свои дома газом.

Газораспределительные сети построили по региональной программе газификации. Эти сети также стали источником газа для села Большое Колычево. Оба населенных пункта подключили к газу в один день — 22 декабря 2025 года.

Для подключения газа в дом необходимо приобрести и установить газовое оборудование согласно проекту, смонтировать дымовые и вентиляционные каналы, отопительную систему и систему заземления. Также требуется подготовить пакет документов, включающий акты проверки оборудования, договоры на обслуживание и копии сертификатов на установленное оборудование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.