В деревне Макаровка Наро-Фоминского округа проложили газ без перекопки улиц

Жители деревни Макаровка Наро-Фоминского округа стали на шаг ближе к долгожданному газу — строительство современного газопровода высокого и низкого давления завершено. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Чтобы не перекапывать улицы и сохранить существующее благоустройство, строители использовали щадящие бестраншейные технологии. После укладки труб все дороги и территории были аккуратно восстановлены.

Сейчас специалисты готовят документы для заключительного этапа — пусконаладочных работ. Как только все разрешения будут получены, в трубы подадут первый пробный газ.

Это событие особенно важно для 16 семей Макаровки (это 45 жителей), которые уже подали заявки на подключение. Вскоре они смогут навсегда забыть о дровах и угольной пыли, а вместо этого — готовить на современной плите и отапливать дома с комфортом. Важно, что газопровод проложен по всему населенному пункту, ко всем 54 домовладениям деревни. Это значит, что к сети смогут подключиться и остальные жители, как только у них появится такое желание и возможность.

Газификация — это не просто удобство. Это новый уровень жизни для всей деревни и важный шаг в ее развитии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.