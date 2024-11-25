В доме поселка Васильчиново начались работы по капитальному ремонту скатной кровли

В поселке Васильчиново, в жилом доме № 15, начались работы по капитальному ремонту скатной кровли. Подрядная организация уже приступила к выполнению ремонтных работ, передает пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа.

В рамках капитального ремонта будет проведена частичная замена, ремонт и усиление всех конструктивных элементов крыши. Необходимость замены тех или иных элементов определяется проектными организациями по результатам обследования.

Кроме того, в ходе ремонта будет выполняться замена или установка новой водосточной системы, а также предусмотрены мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности ограждающих конструкций и удобства эксплуатации крыши. Особенное внимание уделяется улучшению температурно-влажностного режима чердачного помещения.

Работы будут проводиться с использованием современных материалов и технологий, что обеспечит высокое качество и долговечность выполненных работ. Фонд капитального ремонта осуществляет контроль на всех этапах, чтобы гарантировать соответствие работ установленным стандартам и требованиям.

Планируемая дата завершения работ — 15 декабря 2024 года. Этот проект является важным шагом к обеспечению комфортных и безопасных условий проживания для жителей дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.