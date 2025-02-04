В четырех многоквартирных домах Одинцовского округа заменят 17 лифтов

В Московской области продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2025 году по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Одинцовском округе в четырех МКД заменят 17 лифтов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Заказчиком работ выступает подмосковный фонд капитального ремонта. Замены лифтов пройдут в деревне Солослово, мкр. 1/5, д. 2; рабочем поселке Новоивановское, Можайское шоссе, д. 50 и по двум адресам в городе Одинцово: ул. Новоспортивная, д. 4 к. 3 и Можайское шоссе, д. 157.

Заместитель главы Одинцовского округа Михаил Коротаев отметил, что в первую очередь замене подлежал подъемные механизмы, срок эксплуатации которых подходит к завершению или превышает 25 лет. В муниципалитете уже заменены все лифты с истекшими сроками эксплуатации.

Все новые лифты, которые предстоит установить в округе, изготовлены в России и Беларуси. Подъемные механизмы отвечают современным требованиям безопасности, имеют энергосберегающие кабины, антивандальную защиту и тихий ход. Также в числе опций — экономичное светодиодное освещение и дверные проемы с «умными датчиками», отвечающими за дополнительную безопасность. Приемка лифтов проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД можно на главной странице компьютерной версии сайта фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.