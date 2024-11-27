В Черноголовке начался капремонт системы газоснабжения в доме № 6А на ул Первой

В рамках выездной администрации глава округа Черноголовка Роман Хожаинов встретился с жителями дома № 6А на ул. Первой, где начался ремонт системы газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

До начала проведения работ сотрудники управляющей компании оповестили каждого собственника о предстоящих работах.

Жители прекрасно понимают, что ремонт газопровода — необходимость и гарантия их безопасности, но у людей накопились вопросы, на которые представители администрации совместно со специалистами Управления эксплуатации ответили. Еще раз обговорили все нюансы, объяснили, каким образом будет проводиться замена оборудования, в какой последовательности и в какие сроки.

В рамках программы капремонта специалисты газовой службы проведут комплекс работ по замене фасадного и внутриквартирного газопровода. С 2022 года обязательным нововведением при проведении капремонта стала установка систем автоматического контроля загазованности. В каждой квартире установят датчик, который предназначен для непрерывного автоматического контроля атмосферы помещения на содержание газа.

«Еще раз акцентирую внимание жителей на важности своевременного предоставления доступа специалистов газовой службы в квартиру, от этого зависит срок выполнения работ и пуск газа в дом. О своем визите газовая служба оповестит каждого собственника заранее», — прокомментировал глава Черноголовки Роман Хожаинов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.