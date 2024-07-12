В Чехове восстановили работу коммунальных сетей после протечки, аварийно- восстановительные работы провели на самотечном канализационном коллекторе Ду300 мм, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации Чехова.

Работы осложнялись большим расходом воды с прилегающих домов, глубиной залегания трубопровода и загазовыванием канализационных колодцев газами из-за жаркой погоды.

Сейчас специалисты провели обследование, территория огорожена. Также составляется дорожная карта для устранения утечки на сетях.

Ранее жильцы улиц Мира и Весенней в Чехове рассказали, что из канализационных колодцев на протяжении недели текут нечистоты, которые отравляют почву газонов и вплотную подбираются к фундаментам. Все дошло до того, что люди, живущие на первых этажах, не могут открыть окна из-за неприятного запаха.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.