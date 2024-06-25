В Чехове продолжается благоустройство контейнерных площадок

По поручению главы городского округа Чехов его заместитель Евгений Акуличев совместно с депутатами Константином Безрукавым, Сергеем Данилюком и Константином Коваленко проконтролировал содержание контейнерной площадки по адресу: ул. Гагарина, д. 25 в Чехове. Об этом сообщает администрация округа.

«Содержание контейнерных площадок — один из острых вопросов, поэтому мы не только проводим еженедельные совещания по вопросу вывоза мусора, но и осуществляем личные выезды, в которых также принимают участие жители городского округа Чехов, чтобы оценить реальную обстановку», — отмечает Акуличев.

Еще на прошлой неделе глава округа Михаил Собакин отмечал, что данный вопрос стоит на особом контроле. Сейчас в округе идет работа по формированию штата, актуализации реестра отходообразователей и разъяснительные работы с персоналом по эффективной уборке контейнерных площадок и подбору мусора во время его загрузки региональным оператором.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.