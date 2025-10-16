Буллинг в школах: кто за него в ответе, как его распознать и как с ним бороться

В материале РИАМО с экспертами разбираемся в причинах буллинга в школах, выясняем, кто должен нести ответственность и как бороться с травлей.

Насилие, избиение и сквернословие: какие ужасы творятся в школах

Фото - © Freepik.com

Буквально на днях стало известно о том, что школьник из Санкт-Петербурга платил своим сверстникам, чтобы те его не обижали. Группа учеников систематически издевалась над одноклассником, мальчика унижали физически и морально и в итоге заставили его платить. Парень взял заначку родителей и заплатил обидчикам 75 тысяч рублей.

В 2023 году в школе Тувы произошла кошмарная история, когда мальчика подростки насиловали в течение двух недель. Тогда виновников задержали, им дали реальные сроки, а пострадавшему провели несколько операций.

Травлей в школе при этом занимаются не только мальчики, но и девочки. Так, в Приморье школьница держала в страхе всю школу. Она систематически устраивала драки и унижала сверстниц и детей младше себя, делала она это и на уроках, и на переменах, и вне школы.

Таких случаев очень много, и часто буллинг остается без внимания до тех пор, пока на ситуацию не обратят внимание общественники, не случится настоящей трагедии и к делу не подключатся правоохранительные органы.

Детей в школах унижают, бьют, заставляют делать ужасные вещи, насилуют, издеваются – и все это происходит в учреждениях, которые обязаны создавать комфортные и безопасные условия для обучения и развития.

Кто в ответе за травлю в школах: мнения экспертов

Фото - © Freepik.com

Педагог, специалист по развитию эмоционального интеллекта Марина Федотова уверена, что самая большая ошибка в борьбе с буллингом – это перекладывание ответственности. Родители обвиняют учителей в том, что они не досмотрели, учителя кивают на родителей, что они не воспитали.

«В этой ситуации взрослых вокруг ребенка попросту не остается. Он остается один на один со своей бедой. Мы, взрослые (учителя, родители, школьная администрация) должны стать единой командой. Наша задача – создать для ребенка безопасную среду», – говорит эксперт.

Кризисный психолог Марина Огонь отмечает, что жертв буллинга сегодня ничего не защищает. Есть только административный и уголовный кодекс, которые подключаются уже тогда, когда все произошло. Про этом надо еще собрать доказательную базу, обойти много инстанций, порой защита прав ребенка длится годами.

«Школы не имеют реальных возможностей для поддержания или осуществления дисциплины в рамках действующего законодательства. Многие вспоминают тот период, когда за драку в школе могли отчислить из учебного заведения, но это в прошлом. Оказание услуг учебного характера убрало как воспитательные, так и профилактические полномочия школ. В учебных заведениях отсутствует конкретный порядок взаимодействия с полицией в случаях буллинга, равно как и ответственность за него», – отмечает психолог.

Есть школьные психологи, но их не хватает. Тем не менее по закону школа обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся, и отвечает за неисполнение этой функции (ч. 6-7 ст. 28 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Верховный суд РФ, рассматривая дело о школьной драке (Определение от 27 мая 2019 г. № 77-КГ19-10), указал, что школа должна надзирать за своими малолетними учениками в течение всего времени, когда дети находятся в школе или на закрепленной за школой территории, в том числе после окончания занятий.

«При этом именно школа предполагается виновной и отвечает за вред, причиненный одним ребенком другому, если она не осуществляла должный надзор за ним в момент причинения вреда» Марина Огонь Кризисный психолог

Она добавляет, что родителям не стоит ждать, пока ребенок попросит о помощи, нужно вмешиваться в учебный процесс, быть в курсе всего, у родителей есть на это право.

Психолог Ольга Сорокина отмечает, что поведение детей – это зеркало семьи. Заниматься нужно не только школами, где, конечно, должны проводить работу и не допускать травли, но и родителями тех детей, которые устраивают травлю. Это как раз самое сложное, потому что в семьях, где растет тиран, явно не все в порядке, а значит, проблему там, скорее всего, не видят.

«Очень редко к психологу приходят родители и говорят, что их ребенок терроризирует сверстников. В этом очень трудно признаться даже себе, не то что кому-то. В ситуации с буллингом помощь нужна всем – и жертвам, и агрессорам», – говорит эксперт.

Как понять, что ребенка буллят в школе: руководство для родителей и учителей

Фото - © Freepik.com

Психологи говорят, что у буллинга часто нет прямых признаков, он редко заметен сразу. Но есть ряд моментов, по которым можно диагностировать начавшуюся травлю и начинать реагировать.

Руководитель тьюторской службы в домашней школе «Цифриум» Даниил Ершов выделяет несколько признаков:

Систематичность, повторяемость. В классе на протяжении некоторого времени повторяется негативный сценарий. Направленность на одного конкретного человека. Группа выбирает одного человека, который подходит под роль жертвы. Превосходство одной из сторон (моральное, численное, физическое) над другой стороной. Неравномерность сил – важный момент. Одному человеку не всегда получается противостоять группе людей.

Школьный психолог Кира Гольдштейн рекомендует обращать внимание на эмоциональное состояние детей и приводит несколько поводов насторожиться:

Если ребенок стал плохо спать, потерял аппетит (или, наоборот, начал заедать стресс), перестал интересоваться тем, что раньше приносило радость, – это повод насторожиться.

Настроение может резко меняться: он становится замкнутым, грустным, раздражительным или легко выходит из себя по мелочам.

Повышенная тревожность. Ребенок может постоянно что-то теребить в руках, жаловаться на самочувствие, искать у себя «болезни», прислушиваться к телу, грызет ногти, дергает волосы, обдирает кожу на пальцах.

Если школьник внезапно начал избегать классных мероприятий, экскурсий, праздников или не хочет идти в школу, это может означать, что учебная среда стала для него источником стресса.

Если признаки есть, то важно поговорить с ребенком, создать атмосферу доверия, не давить на него и не требовать признания. Можно начать с обсуждения похожего случая и задавать вопросы, как бы сам ребенок поступил в этом случае. Сделать это могут и родители, и учителя. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что его не осудят, а поймут и помогут.

Есть ли способы борьбы с буллингом в школе на законодательном уровне

Фото - © Фотобанк Лори

Пока с буллингом можно бороться, только обращаясь в правоохранительные органы, фиксируя факты, собирая доказательства, что часто очень трудно сделать в условиях, когда травля замалчивается школой, и добиваться реакции.

Но есть судебная практика, при которой к ответственности за травлю привлекают именно школу. В этом случае существует презумпция вины, когда школа обязана создавать безопасные условия для обучения, но не делает этого. Поэтому вполне реально наказать учреждение.

Кроме того, в Госдуме сообщили, что до конца этого года планируется принятие законопроекта о профилактике травли среди детей. Как отметил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, это будет пакет законопроектов, содержащий четыре инициативы. С точки зрения содержания они будут направлены на построение системы профилактики травли и ответственности за нее.

Так, планируется, что в школах будут фиксировать факт травли, в каждой школе будет комиссия по урегулированию. Сначала буллинг будут пытаться остановить своими силами: и агрессору, и жертве, и свидетелям будет оказываться педагогическая, социально-психологическая помощь.

Согласно проекту, в образовательный процесс будут внедрены так называемые антибуллинговые мероприятия, то есть уроки, фильмы, командообразующие тренинги и другое. Агрессоров при необходимости будут ставить на профилактический учет в полицию, и с ними будут проводить работу.

«Она включает в себя разные инструменты: психолог, наставничество, волонтерство, полезная активность. Цель – не только и не столько наказать, сколько исправить, поэтому инструменты будут задействованы разные», – сказал Метелев.

Предусмотрен и перевод ребенка, который устраивает травлю, в спецучреждение. Кроме того, будет определен порядок реагирования правоохранительных органов в случаях травли. При этом наказания или штрафов в законопроекте нет. Наказание – это уже сама постановка на учет и нахождение в спецучреждении, такой факт в биографии останется навсегда.