В Чехове планируют капитально отремонтировать котельную в 2026 году

В городском округе Чехов в 2026 году планируют провести капитальный ремонт котельной. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Чехов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной в городском округе Чехов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства по мероприятию: «Капитальный ремонт котельной № 2В по адресу: Московская область, г. о. Чехов, ул. Чехова, стр. 20б (в т. ч. ПИР)».

Работы необходимо произвести в трехэтажном здании, в сборном железобетонном каркасе с самонесущими стенами из панелей, общей площадью 1 152 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.