В Чехове отремонтируют более 20 подъездов

С целью мониторинга содержания общественных территорий глава м. о. Чехов Михаил Собакин провел обход по улицам Маркова и Гагарина, а также проконтролировал ход работ по ремонту подъездов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году будет отремонтирован 21 подъезд в 6-ти многоквартирных домах. На сегодняшний день ремонтные работы выполняются в доме 11 по улице Маркова и доме 48 по улице Гагарина. Глава округа обратил внимание представителей управляющей компании на необходимость привести в надлежащий вид слаботочные шкафы.

Работы по ремонту подъездов продолжаться и в следующем году — сейчас управляющие компании формируют список адресов.

В части содержания территорий на улице Маркова требуется в кратчайшие сроки вывезти мусор с контейнерной площадки и восстановить конструкцию — крышу и ограждение. На улице Гагарина поручено привести в порядок пешеходные дорожки, восстановить поврежденные ограждения и выполнить локальный ямочный ремонт дорожного полотна. Дополнительно УК поручено устранить оборванный провод электропередачи, убрать неактуальные информационные стенды фонда капитального ремонта, восстановить колодезный люк и благоустроить территорию после недавнего ремонта теплосетей.

«Традиционно пообщался с местными жителями, уточнил тепло ли у них в квартирах и устраивает ли их благоустройство дворовой территории. Был очень рад услышать положительный ответ и благодарность за то, что все их просьбы были выполнены — в подъездах и на прилегающих территориях наведен порядок, подача тепла и горячей воды проходит без перебоев», — прокомментировал Михаил Собакин.

Также глава Чехова осмотрел новый сквер, благоустроенный в этом году в рамках муниципальной программы. Ранее заброшенная территория преобразована в место отдыха: установлены скамейки и парковые качели, в центре размещена металлическая скульптура в форме земного шара с очертаниями континентов. Сквер полностью освещен и оборудован видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион». Общая площадь обновленной территории превышает пять тысяч квадратных метров.

Среди прочих поручений: удаление граффити на заборе вокруг автомойки, заделка ямы после демонтажа киоска, проведение сметных работ и очистка пешеходных дорожек от листвы, окос травы вокруг ДК «Энергия» и приведение в порядок палисадников домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.