сегодня в 14:08

В большой чаше бассейна в Ступине начали укладывать плитку

Капитальный ремонт бассейна спортивной школы «Ока» в Ступине подходит к завершающей стадии. Общая строительная готовность объекта составляет 98%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время строители сосредоточены на внутренних отделочных работах, благоустройстве прилегающей территории и настройке инженерных систем.

Одним из ключевых этапов капремонта стало завершение гидроиспытаний чаши бассейна. На протяжении 10 дней чаша была заполнена водой для проверки герметичности. Результаты испытаний положительные — протечек не обнаружено. Рабочие приступили к укладке плитки в большой чаше бассейна.

Работы, к сожалению, сопровождаются определенными сложностями. Подрядчик неоднократно нарушал установленные сроки, что вызвало серьезную обеспокоенность. Причиной задержек стали вынужденные переделки отдельных работ.

«Подрядчик сильно нарушает сроки исполнения. Одна из причин — необходимость переделки отдельных видов работ из-за смены субподрядчиков. Также технологические особенности последовательности исполнения работ — переделка одного мешала проведению другого. Качество работ контролирует Минстрой региона. Объект сложный технологически, поэтому вопрос качества в большом приоритете», — пояснила Юлия Калинина.

Она также добавила, что работы впереди много.

«Завершить строительство бассейна в сентябре подрядчик не успеет. Укладка плитки в большой чаше — это трудоемкий процесс, который займет не менее 45 дней. Все необходимые материалы доставлены на объект, инженерные системы и системы водоподготовки установлены. Подвоз на тренировки детей и аренду бассейна будем обеспечивать до открытия объекта», — сказала заместитель главы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.