В больнице Мытищ рабочие продолжают ремонт входных групп

Этим летом сразу на нескольких объектах больницы Мытищ отремонтируют входные группы. Сейчас работы ведутся в поликлинике № 1, в здании клинико-диагностического отделения, а вот в детском отделении филиала поликлиники № 6 в поселке Поведники работы уже завершены, сообщает пресс-служба администрации Мытищинского г.о.

«Мы получаем положительные отклики от мам и пап. Сейчас, летом, нас посещают порядка 20 маленьких пациентов день, многих деток привозят на колясках, поэтому ремонт пандуса нам был крайне необходим. В этом году, как только позволили погодные условия, рабочие приступили к восстановительным работам. Выражаем благодарность руководству больницы за внимательное отношение к нашим вопросам и в оперативном содействии в их решении», — отметила врач-педиатр Татьяна Польгова.

Также сейчас ремонт проводится в здании детского консультативно-диагностического отделения на улице Семашко. Решение о проведении ремонтных работ было принято для повышения удовлетворенности населения. Здание было построено 40 лет назад. Планируется отремонтировать входную группу и кабинеты, заменить инженерные коммуникации. На время ремонта медицинская помощь детскому населению будет оказана в полном объеме в детской поликлинике № 2 по адресам: ул. Юбилейная, дом № 28 и ул. Летная, № 36.

По всем вопросам оказания медицинской помощи жители г. о. Мытищи могут обращаться по телефонам единой справочной службы: 8 (495) 308-13-00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.