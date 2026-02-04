В Богородском округе завершили реконструкцию системы водоснабжения в Мамонтово

В деревне Мамонтово Богородского округа завершили реконструкцию водозаборного узла, благодаря чему 1900 жителей, а также социальные объекты получили современное водоснабжение, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Богородском округе завершили реконструкцию водозаборного узла в деревне Мамонтово. Работы продолжались год, при этом водоснабжение для жителей сохранялось в штатном режиме.

В ходе модернизации пробурили две новые артезианские скважины, построили современную станцию водоподготовки с системой второго подъема и резервуар чистой воды объемом 400 кубометров. Общая производительность комплекса составила 912 кубометров воды в сутки.

Новое водоснабжение получили 1900 человек, включая жителей девяти многоквартирных домов и частного сектора. К сети также подключили детский сад, амбулаторию и котельную.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в регионе реализуется масштабная программа модернизации ЖКХ, особое внимание уделяется внедрению новых технологий. Сейчас совместно с научно-техническим советом проводится анализ эффективности существующих методик строительства и реконструкции сетей.

Ранее водоснабжение осуществлялось через одну скважину и водонапорную башню. Теперь вода проходит через новую станцию подготовки, что обеспечивает соответствие нормативам качества. Все этапы работ организовали так, чтобы жители не испытывали неудобств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.