В Богородском округе завершили монтаж установок управления уличным освещением

В рамках модернизации систем наружного освещения в 2025 году на территории Богородского округа проводится установка шкафов управления наружным освещением (ШУНО), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К работам приступили в середине сентября, 17 сентября была осуществлена установка оборудования по первому адресу: г. Ногинск, ул. Строителей, 3.

В настоящее время завершен монтаж всех пяти новых установок управления уличным освещением, включая следующие адреса: с. Стромынь, ул. Кленовая; в коттеджном поселке Яхонты Клаб в деревне Жилино; д. Марьино, ул. Лесная, а также с. Кудиново, ул. Свободная.

Фактически от установленных 5 ШУНО будут питаться 111 светоточек. Потенциально к ним можно подключить 1059 светильников. Объекты готовы к эксплуатации существующей сети и обеспечены необходимым оборудованием для перспективных линий.

Главным преимуществом установки таких шкафов является возможность регулирования освещения на основе времени суток и определенных условий внешней среды. Также это высокая надежность работы, автоматическое выявление неисправностей и извещение об аварийных ситуациях, контроль питания наружного освещения, что позволяет более эффективно управлять системами наружного освещения.

