В Бочевино Воскресенского округа началась бесплатная догазификация домов

Жители деревни Бочевино городского округа Воскресенск с 12 февраля могут подать заявки на бесплатное подключение газа по программе «Социальная газификация», сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В деревне Бочевино городского округа Воскресенск стартовала программа догазификации. Теперь жители могут бесплатно подключить газ к своим домам в рамках Президентской программы «Социальная газификация». Газопроводы будут подведены до границ домовладений без оплаты.

Осенью 2025 года в поселении, где ранее не было газа, специалисты Мособлгаза проложили более 2 километров газораспределительных сетей. В конце января завершили врезку газопровода высокого давления и провели пусконаладочные работы газорегуляторного пункта.

С 12 февраля жители могут подать заявку на догазификацию онлайн через Личный кабинет Мособлгаза, портал Единого оператора газификации или Региональный портал государственных и муниципальных услуг. Для оформления заявки потребуются паспорт, ИНН, СНИЛС, документы на дом и участок. Если недвижимость находится в долевой собственности, необходимо согласие всех дольщиков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.