В Балашихе отремонтировали 14 дворовых территорий

сегодня в 12:57

В Балашихе завершены работы на 14 дворовых территориях в рамках реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий и модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы завершены по следующим адресам:

г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Главная, д. 11, 11/1,

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 20, 20/1,

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Граничная, д. 14, 16, 18, 20,

г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 87, к.1, к.2, к.3,

г. Балашиха, Балашихинское шоссе, д. 16, 18, 20,

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, пл. Ленина, д. 3, 5, 7; ул. Новая, д. ½, 4, 6,

г. Балашиха, мкр. Дзержинского, д. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 1,

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская д. 3, 5, 5к1, 5к2, ул. Колхозная 11,

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 7.

г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Брагина, д. 5;

г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Брагина, д. 1,3;

г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Соловьева, д. 2,4;

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, пр-кт. Героев, д. 2, 4, ул. Рождественская, д. 5, 7.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.