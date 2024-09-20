В Балашихе начались пробные пуски тепла на котельных

В Балашихе начали пробные топки на котельных. Кратковременные запуски тепла помогают определить готовность котельных, тепловых сетей и резервных топливных хозяйств к новому отопительному сезону, а также своевременно устранить выявленные дефекты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Магистральные сети и котлы заполняют теплоносителем под давлением. В таком состоянии они пробудут до запуска котельных. Благодаря этому зимой подача тепла будет бесперебойна и безаварийна.

Теплоэнергетический комплекс городского округа Балашиха полностью готов к новому отопительному сезону 2024–2025 годов.

Качественно проведенные пробные топки — это залог безаварийного и бесперебойного обеспечения теплом в зимний период.

Благодаря такому ответственному подходу отопительный период должен начаться своевременно и без аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил модернизированную котельную в поселке Майдарово городского округа Солнечногорск. Глава региона пообщался с местными жителями и ответил на их вопросы.

«Сейчас мы в одном из небольших поселков (но для нас каждый поселок важен), чтобы запустить котельную. Таких мы введем 9 за два года — и в Поварово, и в Ложках, и сейчас в Майдарово, какие-то уже работают. В городском округе Солнечногорск много небольших населенных пунктов. Сети, котельные были в ужасном состоянии. И сейчас мы модернизируем их благодаря программе, которую проводим совместно с «Газпромом». Также работаем в Кашире, Химках, Воскресенске», — заявил Воробьев.