В Балашихе идет строительство 2 распределительных пунктов мощностью 6-10 кВ

сегодня в 13:16

В городском округе Балашиха ведется строительство 2 распределительных пунктов, каждый из них будет иметь мощность в 6 — 10 кВ, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

​«В рамках развития электроснабжения городского округа Домодедово осуществляется строительство 4 распределительных пунктов», сказал Хромушин на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

По словам вице-губернатора, в Балашихе построят 30,8 километров кабельной линии в 6 — 10 кВ.

Министр добавил, что также осуществляется перевод сети на 6-10 кВ в новые распределительные пункты на 10/0,4 кВ.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе проводится программа повышения надежности электроснабжения.