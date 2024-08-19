В Балашихе идет строительство 2 распределительных пунктов мощностью 6-10 кВ
Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В городском округе Балашиха ведется строительство 2 распределительных пунктов, каждый из них будет иметь мощность в 6 — 10 кВ, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.
«В рамках развития электроснабжения городского округа Домодедово осуществляется строительство 4 распределительных пунктов», сказал Хромушин на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.
По словам вице-губернатора, в Балашихе построят 30,8 километров кабельной линии в 6 — 10 кВ.
Министр добавил, что также осуществляется перевод сети на 6-10 кВ в новые распределительные пункты на 10/0,4 кВ.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе проводится программа повышения надежности электроснабжения.