В Астрахани уберут Соколовские ямы

сегодня в 22:11

В Астрахани объявили аукцион на геологические изыскания у Соколовских ям

На портале Госзакупок Приволжского района Астрахани разместили аукцион на проведение геологических изысканий в районе Соколовских ям, сообщает «АБН24» .

Специалисты должны проверить ямы под номерами 2, 3 и 4 — в них находятся остатки мазута после работ нефтяного предприятия. Более года назад одну яму уже привели в порядок, однако теперь требуются новые работы.

В 2022 году специалисты обнаружили новые ямы, заполненные мазутом. Теперь рабочим необходимо оценить масштаб экологической проблемы, затем компания, выигравшая аукцион, должна будет высчитать цену их ликвидации.

Стоимость лота — около 3,7 миллиона рублей, подача заявок закончится 25 июля. Имя победителя объявят по результатам работы специальной комиссии.

Ранее власти заявляли о планах по масштабной реконструкции Астраханского аэропорта. Ожидается, что воздушная гавань сможет принимать все типы отечественных самолетов.