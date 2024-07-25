В Астрахани уберут Соколовские ямы
На портале Госзакупок Приволжского района Астрахани разместили аукцион на проведение геологических изысканий в районе Соколовских ям, сообщает «АБН24».
Специалисты должны проверить ямы под номерами 2, 3 и 4 — в них находятся остатки мазута после работ нефтяного предприятия. Более года назад одну яму уже привели в порядок, однако теперь требуются новые работы.
В 2022 году специалисты обнаружили новые ямы, заполненные мазутом. Теперь рабочим необходимо оценить масштаб экологической проблемы, затем компания, выигравшая аукцион, должна будет высчитать цену их ликвидации.
Стоимость лота — около 3,7 миллиона рублей, подача заявок закончится 25 июля. Имя победителя объявят по результатам работы специальной комиссии.
Ранее власти заявляли о планах по масштабной реконструкции Астраханского аэропорта. Ожидается, что воздушная гавань сможет принимать все типы отечественных самолетов.