В 622 подмосковных квартирах возобновили подачу газа после выявленных нарушений

С 3 по 9 марта текущего года сотрудники АО «Мособлгаз» проводили работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В ходе обследований были выявлены нарушения в 622 жилых помещениях, все они в целях безопасности потребителей от системы газоснабжения были отключены.

Основные причины для остановки подачи газа:

самовольные замены газового оборудования;

повреждения газопровода;

отсутствие доступа для обслуживания.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с сотрудниками территориальных отделов обеспечило координацию действий администраций городских округов, АО «Мособлгаз» и их подрядных организаций.

Так, после устранения нарушений газоснабжение в 622 квартирах восстановлено в полном объеме.

Жителям напоминаем о необходимости регулярного технического обслуживания газового оборудования. При любых подозрительных ситуациях, связанных с газоснабжением, следует сообщать в АО «Мособлгаз», а при аварии и запахе газа — звонить 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.