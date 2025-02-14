В 33 многоквартирных домах Щелкова отремонтируют внутренние инженерные системы

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В этом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Щелково запланировано провести капитальный ремонт внутренних инженерных систем в 33 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонт внутридомовых инженерных сетей включает в себя следующие виды работ: ремонт систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения, а также внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы.

В этом году ремонтные работы будут проведены в следующих домах: деревня Богослово, д. 10, дачный поселок Загорянский, ул. Орджоникидзе, д. 34, ул. Розы Люксембург, д. 5 к. 3, деревня Серково, д. 2 и др.

Полностью ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.